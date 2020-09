Courtisé par Chelsea depuis plusieurs jours, le portier breton a exprimé à ses dirigeants son désir de rallier Londres dans les prochains jours. Cependant, Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais ne lâchera rien pour Edouard Mendy

« Oui il y a des discussions qui ont été initiées avec Chelsea, aucun accord pour l’instant loin de là. On connait la valeur du joueur et de l’homme, je suis incapable de vous dire ce qui va arriver. Pour qu’un transfert se réalise il faut l’accord entre les trois parties. Je peux comprendre l’envie d’Edouard, il nous a fait part de ses envies, cela fait partie du mercato. Il n’est pas non plus dans le pire club d’Europe. Il peut aussi jouer la Ligue des champions s’il reste ici, » révèle ainsi Nicolas Holveck lors de la cérémonie de présentation aux médias de la nouvelle recrue de Rennes, Serhou Guirassy.

wiwsport.com