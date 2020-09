La saison 2020-2021 de LaLiga Santander va démarrer ce 11 septembre avec l’affiche Grenade vs Athletic Bilbao à 19 heures. Occasion pour la filiale au Sénégal de convier les journalistes sportifs et de faire une mise à jour des innovations prévues pour ce nouvel exercice, qui marque la 90e saison du championnat espagnol.

Les innovations: Jouer à huis clos autrement

Cette saison (comme la fin de la précédente) sera marquée par la crise sanitaire mondiale qui n’a pas encore pris fin. En raison de la Covid-19, les matchs se joueront à huis clos. « On suit strictement les mesures sanitaires des autorités gouvernementales espagnoles. Dès que le feu vert sera donné, on va recommencer les matchs avec le public. » indique Ramata Thiam qui représente la ligue espagnole au Sénégal.

Pour parer à cette absence, La Liga mise sur des innovations technologiques: des gradins virtuels et personnalisés seront aménagés, des sons virtuels de matchs réels seront diffusés pour mettre les joueurs dans l’ambiance des matchs comme ils avaient l’habitude de les joueur. Et les statistiques et analyses seront intégrés lors des matchs en direct. En plus de nouveaux angles de caméras qui seront disponibles en l’absence du public… L’idée est de « rester connecté avec nos fans, on va au delà du football » pour rejoindre le slogan de LaLiga « It’s not football, it’s LaLiga ».

Les classicos

Pour cette saison, les classicos sont prévus le 25 octobre, le FC Barcelone reçoit et le 2 avril pour la réception du Real Madrid. Des moments très attendus par les supporters partout dans le monde mais aussi au Sénégal où le public suit avec beaucoup d’intérêt ces deux grandes équipes.

« On prévoit de collaborer auprès de nos podcasteurs pour les événements phares: les classicos, les derbys de Séville, les derbys basques… On vise beaucoup sur la communication digitale à travers les réseaux sociaux de LaLiga mais aussi de nos podcasteurs et nos partenaires médias pour nous rapprocher des fans, connaitre les opinions, voir leur commentaire pour qu’ils puissent réagir, vivre leur passion, réagir sur leur joueur et la technique du match. »

Les objectifs de LaLiga au Sénégal

Entres autres objectifs de LaLiga au Sénégal qui compte mener plusieurs activités au Sénégal durant cette saison. « Nous avons prévus de faire différents événements. Des public-viewing par exemple où l’on va faire des projections des matchs pour qu’ils puissent venir supporter leurs équipes. Mais on a aussi des campagnes médias où l’on va faire des tirages au sort pour gagner les maillots de leurs équipes, et aussi on prévoit aussi de nouer des partenariats. Ce qui est un des grands objectifs de LaLiga avec les institutions sportives du Sénégal. C’est quelque chose que l’on veut aboutir cette année » explique le porte parole du jour.

Ramata Thiam représente LaLiga au Sénégal, en Cote d’Ivoire et en Mauritanie. Originaire de la région de Thies, elle nous présente son parcours en quelques lignes. « C’est une toute première de voir une sénégalaise dans ce milieu. Je suis une passionnée du foot. Même si c’est vrai que j’ai intégré LaLiga tout récemment, j’ai un parcours en marketing. J’ai fait mes études en Espagne, j’ai travaillé dans différents secteurs: l’automobile, la communication, le marketing digital pour attiré au sein du marketing international de LaLiga. Pour moi, c’est une fierté d’être dans mon pays et de travailler dans ce qui me passionne et au sein de LaLiga » se réjouit elle.

wiwsport.com