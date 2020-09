Au niveau basketball, le second plus grand continent du monde ne brille pas seulement par ses joueurs, mais aussi désormais par toute une série de nouvelles salles modernes, témoin du regain de popularité du basket en Afrique.

Pendant de longues années, les enceintes de grande qualité étaient peu nombreuses. Mais un bref survol de certaines infrastructures récemment construites vous permettra de constater tous les progrès réalisés à ce niveau-là aussi.

Évidemment, il reste encore pas mal de chemin à parcourir, surtout dans les pays où le basket ne figure pas parmi les sports les plus populaires.

Toutefois, entre l’Afrique du Sud et la Tunisie, point le plus au Nord du continent, il y a quelques superbes salles.

Kigali Arena, Rwanda

Inaugurée il y a une année, la Kigali Arena et ses 10’000 places est une salle polyvalente située proche du Stade national Amahoro, dans la capitale rwandaise.

Le complexe s’étend sur une surface de 28’000 m2 et propose un parking pouvant accueillir plus de 600 véhicules.

Il comprend six vestiaires pour les équipes, un centre de fitness, une douzaine de cafétérias et restaurants, une salle de presse et une salle de contrôle antidopage moderne.

Lors de la tenue de son tout premier événement de basket majeur en août 2019, toutes les places avaient trouvé preneurs pour le premier match 1 des play-offs du championnat rwandais opposant les Patriots, futurs champions, à REG.

La Kigali Arena n’accueillera pas seulement la phase finale de la ‘2020 Basketball Africa League (BAL)’, elle sera aussi le théâtre du FIBA AfroBasket 2021.

Le ‘Cairo Stadium Indoor Halls Complex’, Égypte

Il y a trois ans, la communauté du basket mondial s’est réunie au Cairo Stadium Indoor Halls à l’occasion de la toute première édition de la Coupe du Monde U19 FIBA organisée sur sol africain.

Le tournoi s’est déroulé dans deux des quatre salles du complexe. La finale entre le Canada et l’Italie s’est disputée dans la salle principale, d’une capacité de 16’000 places.

Depuis sa construction en 1991, ce complexe a accueilli de nombreux événements sportifs continentaux et mondiaux.

Afrique du Sud

Hôte de la Coupe du Monde FIFA 2010, la toute première en Afrique, l’Afrique du Sud a développé plusieurs salles de grande qualité au cours des quelques dernières années.

Et même si le basket est loin d’être le sport le plus populaire dans le pays, il est indéniable que certaines de ses salles ont de quoi rendre jaloux quelques-uns des poids lourds continentaux.

La ‘Sun Arena’ de Pretoria, le ‘TicketPro Dome’ et la ‘Ellis Park Arena’ de Johannesbourg ont accueilli les trois premières éditions du NBA Africa Game, de 2015 à 2018.

Arena Kilamba, Angola

Située dans le nouveau quartier de Kilamba, dans les environs de la capitale angolaise Luanda, cette salle polyvalente date de 2013. Elle a accueilli de nombreux événements FIBA ainsi que le Basketball Without Borders.

En 2017, la Kilamba Arena a établi un nouveau record dans le cadre des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2019 : ce jour-là, 13’000 spectateurs sont venus assister à la rencontre Angola vs République démocratique du Congo. Ce record sera toutefois battu plus tard.

Elle est équipée des dernières technologies, telles que panneaux d’affichage électroniques, parquet et connexion internet de qualité.

Salle Omnisports de Radès, Tunisie

Sise dans les environs de Tunis et inaugurée en 2005, cette salle a accueilli les deux dernières éditions (2015 et 2017) du FIBA AfroBasket.

En plus du basket, cette enceinte de 17’000 places a été l’hôte du Championnat du monde de handball en 2005 et du Championnat d’Afrique de handball 2020.

En 2015, la Salle Omnisports de Radès a rassemblé 12’500 spectateurs, soit l’une des plus fortes audiences de l’histoire du basket africain.

Dakar Arena, Sénégal

Une des plus récentes salles d’Afrique, la Dakar Arena a été inaugurée en août 2018.