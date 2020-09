Arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais à l’intersaison, sous forme de prêt avec option d’achat, le milieu de terrain Pape Cheikh Diop s’est vite intégré à l’effectif dijonnais. Il évoque avec nous la confrontation face au Stade Brestois.

Pour la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats, le DFCO retrouve le stade Gaston-Gérard pour affronter Brest ce dimanche à 15h00. Un match important, comme le confirme le milieu de terrain dijonnais : « Nous sommes prêts pour le match de Brest. On sait qu’on doit prendre des points après nos deux revers. On ne pense qu’à cela. On s’est entraîné dur pour atteindre cet objectif. On attend impatiemment ce match de dimanche pour lancer notre saison devant nos familles et notre public. »

Dans un contexte sanitaire particulier et à la sortie d’une trêve internationale après seulement deux journées de championnat, Pape Cheikh Diop sait que cette saison rimera certainement avec adaptation : « Avoir une trêve après deux journées, ce n’est pas simple car cela coupe la progression. La saison est programmée comme cela, on ne peut rien y faire. Cette semaine n’a pas été non plus comme les autres, car pour des raisons sanitaires nous nous sommes entraînés par petits groupes. Mais cela n’entache pas notre détermination. On a bien travaillé pour réussir ce match contre Brest et prendre des points. Il faut faire abstraction du contexte et s’adapter. On a un bon coach qui parle beaucoup avec nous et qui nous aide mentalement. C’est important pour nous. On sait que ce match de dimanche est hyper important et notre objectif est de le réussir. »

Dimanche, l’ancien joueur du Celta Vigo espère que les automatismes seront plus rôdés : « C’est ce qui nous a manqué sur les deux premiers matchs […] on n’a pas forcément eu beaucoup de temps pour travailler notre complicité dans le jeu. Mais, ce que je vois sur les entraînements ne m’inquiète pas. Le processus est enclenché et cela va venir. »

Site du club