L’ailier sénégalais qui suscité l’intérêt de plusieurs clubs, démarrera certainement la saison 2020- 2021 avec les Hornets. Néanmoins, il manquera la première journée du championnat. En vacance au Senegal depuis quelques temps, Ismaila Sarr n’est revenu que récemment et n’a pas encore commencé à travailler avec l’équipe.

S’adressant à la presse pour la première fois, l’entraîneur de Watford Vladimir Ivic a confirmé que la recrue la plus chère de l’histoire du club de la banlieue sera absent contre Middlesbrough, mais espère l’avoir bientôt à sa disposition. « Il est de retour et il est là et j’espère que dans les prochains jours, il commencera à travailler avec l’équipe. Il ne sera pas disponible pour Middlesbrough », a-t-il déclaré à la presse anglaise, parcourue par wiwsport.com.