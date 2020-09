Son expérience des bancs en tant que coach de pays africains (Mali, Gabon et Tunisie), a nourri des craintes à propos de la libération des joueurs professionnels en Europe. L’ancien sélectionneur des Lions Alain Giresse s’est prononcé, sur le calendrier annoncé pour les éliminatoires de la CAN et de la coupe du monde.

«Effectivement, c’est un calendrier très serré, cela va faire beaucoup de matchs. En plus, les calendriers ont été modifiés en Europe. Les joueurs sénégalais évoluent en Europe, ils seront très sollicités et c’est difficile, car les résultats des qualifications de la Can n’auront rien à voir avec les résultats des éliminatoires de la Coupe du monde. Mais, sur le plan moral, c’est la même équipe. En Afrique, on a l’habitude de jouer des périodes de qualifications de la Can et de la Coupe du monde, le problème, c’est le nombre de matchs à jouer dans un calendrier dont on ne sait pas s’il pourra se jouer normalement», avance-t-il dans Record.

Il poursuit : « Le calendrier est trop chargé pour les joueurs. On a reporté la Can de 2021 pour 2022 à cause du Covid-19. Cela ne sera pas facile pour les sélections africaines de faire deux compétions sur la même année. N’oublions pas que cette Can va se dérouler pendant les grandes compétitions européennes. L’autre problème, ce sera compliqué aux sélectionneurs africains de disposer de leurs joueurs. Imaginez un peu Liverpool qui va se priver de Sadio Mané et Mo Salah pendant qu’il dispute son championnat, c’est une situation pas facile à gérer.»

Wiwsport.com