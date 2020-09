Ils ont la chance d’avoir disputé au moins quinze combats, et le dénominateur commun de n’avoir pas encore connu de revanche dans leur carrière.

Il est fréquent d’entendre les lutteurs dire que, dans une carrière, il y a une période considérée comme celle de l’aller et une autre qu’ils assimilent à celle des retours, comme en football un peu. Une manière de dire que c’est presque une obligation pour les lutteurs de donner ou de prendre des revanches, en affrontant des lutteurs deux ou plusieurs fois. Les anciens lutteurs se croisaient entre eux trois, quatre ou cinq fois, voire plus. Un lutteur comme Yékini a croisé Bombardier et Baboye trois fois chacun, Tyson deux fois. Tapha Guèye a affronté quatre fois Dame Soughère, trois fois Balla Gaye 1, entre autres.

Mais l’arène compte de jeunes champions qui, bien qu’ayant disputé quinze combats ou plus, n’ont pas encore croisé de lutteur plus d’une fois. Il s’agit de Boy Niang 2 ( 16 combats, 16 lutteurs différents), de Garga Mbossé ( 16 Combats, 16 lutteurs), de Reug Reug ( 15 combats, 15 lutteurs), de Siteu ( 15 combats, 15 lutteurs), de Sa Thiès ( 15 combats, 15 lutteurs). Cette situation s’explique, en grande partie, par la diversité des adversaires, qui offre une large gamme de choix à ces champions. Mais il est évident que, dans deux ou trois ans, ils seront dans l’obligation d’affronter encore des lutteurs qu’ils ont déjà affronté. Pour une raison ou une autre.

source: record