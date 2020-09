La capitale rwandaise accueillera la compétition majeure du basket masculin africain (Fiba Afrobasket 2021), prévue l’année prochaine, du 24 août au 5 septembre.

Grâce à l’expérience engrangée en accueillant plusieurs tournois continentaux notamment la Fiba Africa Champions Cup 2009, la Fédération rwandaise de basketball (Ferwaba) veut, selon Fiba.basketball, faire de cet événement un grand succès.

« Nous sommes très heureux que Kigali ait la possibilité d’accueillir les fans de basket de tout le continent africain et du monde entier. Le Rwanda est absolument prêt à accueillir le Fiba AfroBasket et à offrir, par la même occasion, une expérience unique. C’est, en effet, une remarquable occasion d’attirer l’attention et de créer des souvenirs inoubliables grâce au basket », a déclaré Désiré Mugwiza, président de la Ferwaba, sur le site de l’instance internationale.

Il estime que « son pays a fourni de grands efforts pour mobiliser toutes les ressources nécessaires afin d’accueillir le tournoi ». De même, précise-t-il, « les autorités rwandaises reconnaissent l’importance et l’opportunisme d’un tel événement et entreprennent tout pour faire de cette compétition un succès ».

Les éliminatoires de l’Afrobasket 2021 avaient débuté en février dernier. Elles reprendront avec la première des deux fenêtres qualificatives restantes prévues du 27 au 29 novembre 2020. Le dernier tour est prévu du 19 au 21 février 2021 sur deux manches. Les trois meilleures équipes de chacun des cinq groupes rejoindront le Rwanda, hôte du tournoi, dans le tableau final à 16 équipes.

Source: Le Soleil