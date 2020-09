Depuis son arrivée dans la capitale française, à l’été 2019, Idrissa Gana Guèye a eu du mal à convaincre sous le maillot rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Selon ‘’l’Equipe’’, le PSG pourrait vendre le milieu de terrain sénégalais pour amortir le choc économique dû à la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Le séjour d’Idrissa Gana Guèye dans la capitale française risque d’être plus court que prévu. Selon une information de ‘’l’Equipe’’, le Paris Saint-Germain serait dans l’obligation de dégraisser son effectif à hauteur de 60 millions d’euros et plus durant ce mercato. Le site sportif français informe que l’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars de Saly fait partie de la liste des joueurs placés sur le marché des transferts. ‘’Idrissa Guèye pourrait être vendu, en cas d’offre intéressante. Le milieu international sénégalais de 30 ans, acheté 32 M€ l’été dernier à Everton, ne fait pas vraiment partie de la ‘bande’ du vestiaire’’.

A en croire le site sportif, la vente impérative de joueurs à laquelle le Paris-Saint-Germain est confrontée est dictée par la pandémie de Covid-19. Les pertes du club seraient estimées à ‘’100 M€’’ pour la saison 2020-2021, en raison de la crise sanitaire et des matches à huis clos. Ainsi, le PSG pourrait se retrouver très vite confronté à un ‘’sérieux problème’’ si, dans les prochaines semaines, il ne parvenait pas à vendre entre ‘’60 et 70 M€’’ lors du mercato. ‘’C’était l’objectif assigné à Antero Henrique à chaque été, lors de sa mandature. C’est également celui que devra remplir Leonardo cet été, afin de ne pas déséquilibrer les comptes du club’’.

Invité sur le plateau du ‘’Canal Football Club’’, hier, le directeur sportif parisien a confirmé que Paris devra d’abord vendre avant d’acheter. ‘’Il ne faut pas oublier ce qui vient de se passer avec la pandémie. Tous les clubs ont besoin de vendre avant d’acheter. Et il y a un fair-play financier qui t’interdit de mettre plus d’argent. Le PSG vit la même situation. On a besoin de vendre des joueurs, c’est vrai’’, a déclaré Leonardo, qui compte résoudre cette équation avec ‘’créativité’’.

Arrivé à Paris l’été 2019 en provenance d’Everton, Idrissa Guèye s’était engagé pour quatre ans avec le PSG, soit jusqu’en juin 2023. Le transfert est estimé à 32 millions d’euros. Depuis son coup d’éclat au Parc des Princes lors de la victoire (3-0) de son nouveau club en Ligue des champions contre le tenant du titre, le Real Madrid, l’ancien Lillois a eu un apport sportif mitigé (20 matches, 1 but marqué).

Analysant sa première saison poussive, le consultant de Canal +, Pierre Ménès, estime que Guèye devrait quitter les champions de France. ‘’Je pense qu’Idrissa Gana Guèye a eu beaucoup de difficultés après son super match en septembre contre le Real Madrid. Sa blessure lui a coupé son élan. Il manque de densité dans le jeu. Il manque trop de personnalité. Je pense, pour bien peser, que le PSG est un peu haut pour lui. Il peut faire mieux. Mais comme il a une bonne cote en Angleterre, il peut faire partie des joueurs que le PSG peut tenter de revendre’’.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que son nom est cité parmi les joueurs devant quitter le Paris Saint-Germain cet été. En juin dernier, les médias français en ont fait état. Dans un entretien avec ‘’e-media’’, le milieu de terrain des Lions a nié et rangé ces infos dans les ‘’rumeurs mises sur le marché des transferts’’. ‘’Tout se passe bien pour moi au club, et je suis souvent en contact avec le directeur sportif (Leonardo), et il n’a jamais été question de départ… Il ne m’a jamais parlé ni de transfert ni d’envie que je parte’’, avait rassuré le Sénégalais.

Mais entre juin et maintenant, la donne pourrait bien changer, d’autant plus que ‘’l’Equipe’’ pense que Leonardo envisage de garder Paredes, désireux de rester à Paris, qui est ‘’devenu un élément important dans la vie du groupe’’.

