L’attaquant sénégalais de Liverpool ne sera pas sacré cette année. Auteur d’une saison remarquable il est devancé par l’attaquant de Manchester City (13 buts pour 20 passes décisives), Kevin De Bruyne a été élu « Joueur de l’année » par l’association des joueurs de Premier League.

« C’est un grand honneur », a expliqué le joueur à Het Laatste Nieuws, le quotidien néerlandophone. « Surtout parce que cela vient des gars contre lesquels nous avons joué. Je pense que c’est la récompense ultime. Cela signifie que vous avez très bien joué durant la saison, mais je ne sais pas si c’était la meilleure saison de ma vie. »

The 2020 PFA Premier League Team of the Year! #TOTY #PFAawards pic.twitter.com/K43HtMovNJ

— Professional Footballers' Association (@PFA) September 8, 2020