Ancien accompagnateur de Yékini et membre du comité local de gestion (CLG) de la lutte de Diofior, Mame Dione a accepté de s’entretenir avec Sunu Lamb.

Et il a parlé de son compagnonnage avec l’ancien Roi des arènes de Ndakaru et sa première défaite face à Balla GAYE 2. «C’est un mauvais souvenir ! Parce que je ne m’attendais pas à sa défaite. Je me suis tout de même remis au Bon Dieu, en tant que croyant. Et trois jours après sa première défaite contre Balla Gaye 2, j’ai perdu mon père à Diofior.

C’était un autre choc pour moi. Le jour de son combat contre Balla Gaye 2, j’étais dans l’enceinte du stade Demba Diop. Je pense que ce jour-là, tout le monde de la lutte voulait sa chute. Parce qu’il était resté 15 ans sans défaite, de 1997-2012. Yékini lui-même en était conscient, il l’avait bien compris». Soutient-il.

