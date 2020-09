En remplacement du lieutenant-colonel Demba seck de l’ASC Douane, le lieutenant-colonel Cheikh Diop veut faire mieux que son prédécesseur affecté à l’Organisation mondiale de la Douane (OMD) à Bruxelles, en Belgique.

« Mes ambitions, c’est faire mieux que Demba Seck. Nous allons essayer de relever le défi. On sait que l’AS Douane a toujours joué les grands rôles dans le basket sénégalais. Maintenant par rapport aux chantiers sur la BAL, on veut une participation vraiment honorable de l’AS Douane. Nous voulons faire partie du carré d’as de cette compétition. C’est notre ambition. On va se donner les moyens pour atteindre cet objectif », témoigne Cheikh Diop dans Stades.

