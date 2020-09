Le combat entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux anime les débats de l’arène. Dans sa livraison du lundi dernier, le quotidien Sunu Lamb avait révélé que Gris Bordeaux aurait pris l’avance de Gaston Mbengue sans consulter son directeur technique Moustapha Guèye. Et ce qui pourrait être source de discorde et malentendu entre eux. Démenti par certains, le coach et proche de Tapha Guèye Mamadou Aly Ndiaye est catégorique et persiste et signe que le Tigre de Fass n’a jamais consulté son entourage pour discuter.

source: lutte tv