L’ancien joueur du Hertha Berlin passé par le LOSC a inscrit son premier but pour son nouveau club contre Corinthians, samedi soir à Sao Paulo (2-2).

Joueur de Botafogo depuis cet été, au terme de son contrat avec le Hertha Berlin, Salomon Kalou a inscrit son premier but pour le club du sud de Rio pour son deuxième match sous ses nouvelles couleurs. L’attaquant international ivoirien (35 ans, 97 sélections, 28 buts) a donné l’avantage à son équipe contre Corinthians, samedi soir à Sao Paulo, en taclant le ballon après une percée dans la surface (1-2, 75e).

É DELE! Assim foi o gol de Kalou, primeiro do jogador com a camisa do Botafogo! #BrasileirãoNoEI pic.twitter.com/URA7BSWa9X

