L’apparition de la pandémie de Covid-19 a eu pour conséquence le report de plusieurs événements sportifs. La natation, avec notamment la traversée Dakar-Gorée, reste suspendue à l’évolution de la crise sanitaire. Cet évènement devait se tenir en fin septembre, mais pour l’heure aucune date n’a été avancée par les organisateurs.

Joint au téléphone, le président de la Fédération sénégalaise de natation et sauvetage (Fsns), Dr Mohamed Diop, a indiqué que la 33e édition de la traversée Dakar-Gorée est très attendue, mais qu’aucune date n’a encore été fixée. Selon lui, le Fsns attend de voir l’évolution de la situation de la maladie ; ce qui, dit-il, n’est pas très évident. « Jusqu’à présent, les entraînements n’ont pas encore repris, même pour l’élite.

C’est pour cette raison qu’on ne peut rien annoncer pour le moment, parce que rien n’est encore fixe et clair. On préfère attendre d’avoir quelque chose de clair avant de donner une date et voir les conditions pour la participation», a dit Mohamed Diop.

La traversée Dakar-Gorée se dispute sur deux tableaux : une épreuve A pour les professionnels et licenciés sur une distance de 5,2 kilomètres, et une course B sur un parcours de 4,5 kilomètres pour les amateurs.

avec le Soleil