Le quotidien L’Equipe indique dans ses colonnes du jour que l’Olympique de Marseille n’aurait jamais soumis la moindre offre au Stade Rennais pour le Sénégalais, Mbaye Niang. Du coup, l’attaquant pourrait finalement prendre la direction de l’étranger cet été.

Mbaye Niang, non présent dans le groupe qui était à Benfica ce samedi, semble bel et bien sur le départ. Comme Grenier (29 ans, sous contrat jusqu’en 2021), grand absent des deux premières journées de L1, Niang, titulaire à Lille (1-1, le 22 août) et non entré en jeu contre Montpellier (2-1, le 29) après l’arrivée de Guirassy, n’a pas été retenu. « Un choix sportif » (dixit Julien Stéphan) qui n’est pas anodin s’agissant du meilleur buteur rennais des deux dernières saisons.

C’est Niang (25 ans, 2023) qui avait évoqué un départ, fin mai, en songeant en particulier à l’OM, qui n’a pas soumis d’offre pour un joueur dont la valeur a augmenté depuis que Rennes l’a acquis pour 15 M€ en mai 2019. La fin du mercato devrait lui ouvrir des opportunités à l’étrange.

wiwsport.com