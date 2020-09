Malgré les difficultés pour renouveler le Comité exécutif de sa fédération, la Guinée-Bissau garde un œil sur les prochaines échéances. Le sélectionneur annonce 2 matchs amicaux en octobre, d’après les informations de nos confrères d’Africatopsport.

Baciro Candé, intervenant sur une radio locale indique que les Djurtus se préparent à disputent deux rencontres. Ce sera face à la Gambie et le Mozambique. Le tout lors d’un stage au Portugal.Le pays européen devrait servir aussi de point de rassemblement pour la Guinée-Bissau avant ses deux matchs en novembre. Les Djurtus seront face au Sénégal pour les éliminatoires de la CAN 2022. Se qualifier pour une 3è phase finale consécutive de CAN, objectif avoué de Baciro Candé.

