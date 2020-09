Manchester city a indiqué dans un communiqué que son duo Aymeric Laporte ainsi que Riyad Mahrez ont été testé positif au covid19 et qu’ils vont être placés en quarantaine .Les deux joueurs vont s’absenter durant quelques jours afin de se rétablir du covid avant de faire leur retour. De son côté le joueur a indiqué via son compte officiel sur » twitter » qu’il va mieux et qu’il remercie tout le monde pour le soutien .

Thank you for all the nice messages, I'm good. Stay safe everyone take care of you 👍🏼👍🏼 https://t.co/cXICpDEOry

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) September 7, 2020