Depuis que son combat contre Siteu de Lansar fut renvoyé à cause de la maladie du coronavirus, Papa Sow s’était enfermé dans un profond mutisme.

Interrogé par Sunu Lamb, l’ancien pensionnaire de Fass a révélé qu’il a failli arrêter sa carrière la saison écoulé s’il avait disputé beaucoup plus de combats.

«Le promoteur n’a encore rien dit sur mon combat contre Siteu, c’est pourquoi, je refuse de me prononcer là-dessus. J’attends que PAF (Pape Abdou Fall) fasse une sortie pour parler de mon adversaire et du combat. J’ai tout dépensé. Il ne me reste rien. Je remercie néanmoins le Bon Dieu. La pandémie du coronavirus a touché tout le monde. Depuis 2012, je disais que je voulais arrêter ma carrière en 2020. J’ai failli arrêter la saison écoulée. Je ne souhaite pas lutter jusqu’à atteindre l’âge limite de la retraite fixé à 45 ans. Je ne voulais pas être un lutteur qui court derrière la dépense quotidienne, an acceptant de croiser n’importe quel adversaire. Si j’arrivais à disputer trois combats par saison, comme en 2012-2013, j’allais mettre fin à ma carrière en 2020. Cette saison, je devais arrêter pour faire autre chose. Mais depuis 2013, je n’ai disputé que deux combats».

