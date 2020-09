Un temps écarté, le dossier Kalidou Koulibaly a été réactivé par le Paris Saint-Germain, alors que Manchester City est le grand favori. Une situation qui arrange les affaires d’Aurelio De Laurentiis…

On pensait que Leonardo avait décidé d’écarter cette piste en raison des exigences du Napoli, mais il semble que le PSG est bien décidé à tenter un ultime coup avec Kalidou Koulibaly. D’après la presse italienne, le défenseur sénégalais resterait toujours dans le viseur du club de la capitale afin de pallier le départ de Thiago Silva. Selon le Corriere dello Sport, Leonardo aurait même déjà approché Aurelio De Laurentiis afin de se renseigner sur la situation de Kalidou Koulibaly, ainsi que celle de Fabian Ruiz. Un intérêt dont pourrait profiter le président du Napoli.

Avec le PSG et Barcelone, Naples espère que le prix de Koulibaly va grimper

D’après le Corriere del Mezzogiorno, rien ne serait acté concernant l’avenir de Kalidkou Koulibaly. Les contacts seraient fréquents entre l’agent du Sénégalais, Fali Ramadani, et le directeur sportif des Azzurri Cristiano Giuntoli, mais aucun accord n’aurait été conclu avec un club. Toujours favori pour accueillir le joueur de 29 ans, Manchester City n’aurait pas encore dégainé d’offre avoisinant 70M€, soit la somme réclamée par Aurelio De Laurentiis. Ce dernier verrait d’ailleurs d’un bon œil le retour du PSG dans ce dossier, espérant une vente aux enchères pour son défenseur à laquelle le Barça pourrait également prendre part selon lui. L’avenir de Koulibaly est donc encore loin d’être scellé.

Rendez-vous d’ici mardi entre Naples et le clan Koulibaly ?

Selon les informations de TMW, Aurelio De Laurentiis devrait rencontrer Fali Ramadani, l’agent de Kalidou Koulibaly entre lundi et mardi à Capri. L’occasion d’évoquer la situation de l’international sénégalais. En effet, le président des Azzurri espérerait se séparer de son défenseur central de 29 ans au plus vite pour pouvoir réinvestir cet été et recruter au moins trois joueurs. Alors que Manchester City serait en contact avec Fali Ramadani, Aurelio De Laurentiis aimerait savoir quelle sera le montant de la prochaine offre de Pep Guardiola.

