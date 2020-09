L’ambiance était conviviale à la grand place de Soumbédioune, où le promoteur samba Badiane avait organisé le choc des Grands Maître international : Modou Seck et Ndiaga Samb, qui s’est soldé par un nul hier dimanche.

« En jouant, je savais qu’il n’aurait pas ma peau. Il est l’un des meilleurs en Afrique et je l’ai tenu en échec ; j’ai étudié ses forces et faiblesses. Soit on fait un nul, soit je gagne ; je connais son système de jeu et ce n’est pas la première fois qu’on joue ensemble. Sur les trois parties, je l’ai attaqué », manifeste Modou Seck.

Ndiaga Samb soutient dans Stades : « Nous avons fait des parties semi rapides, sans avoir le temps de faire des stratégies. On a fait jeu égal sur trois parties de démonstration. Tout le monde est content. Nous n’avons pas joué depuis le mois de septembre 2018 à Gorée lors du Championnat du Sénégal. Tout le monde est venu, Mor Seck, Boubacar Diallo… cela nous permet de revivre des temps forts, de revoir de nouvelles méthodes pour relancer la discipline malgré la pandémie »

Wiwsport.com