Le 3ème tigre de Fass n’a pas manqué de faire une contre-attaque sur sa page Facebook concernant le Don King d l’arène. Mais il a également évoqué que son combat contre le fils de Double Less pourrait relancer la lutte sénégalaise.

« Je tiens à rassurer mes supporters et le monde de la lutte que je suis plus que jamais dans les dispositions de lutter. Mais, je ne vais pas lutter pour le compte de Gaston Mbengue. Malheureusement il n’a pas tenu ses engagements et la parole fait l’homme. En tant que professionnel, il est de mon devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ce combat. Je suis persuadé que ce combat, qui est celui de la clarification, est capital pour moi. Il pourrait relancer notre sport », déclare le chef de file de Fass dans Sunu lamb

Wiwsport.com