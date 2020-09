Dans la perspective de démarrer la saison 2020-2021 dans les meilleures conditions, la direction technique nationale a tenue une réunion ce samedi au stadium Marius Ndiaye, en présence des entraîneurs nationaux et directeurs techniques régionaux.

Des propositions ont été faites à l’assemblée, par rapport à la formule à adopter pour les championnats de D1 et D2, la formation du jeune joueur et l’implantation des académies régionales. Et en fonction de la décision des autorités du pays sur l’interdiction de pratiquer le sport, le DTN et son équipe ont évoqué des options au cas ou le championnat démarrerait en Novembre ou en Janvier. Tous les points soulevés lors de cette réunion seront prochainement soumises au bureau fédéral pour validation.

