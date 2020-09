La saison 2020-2021 de la Premier League va démarrer le 12 septembre prochain et Chelsea voudrait avoir son nouveau portier dans son effectif. L’arrivée de Edouard Mendy ne devrait pas tarder à être officialisé.

Lampard va enfin avoir le nouveau gardien qu’il demande. Selon The Athletic Uk, les discussions entre Chelsea et Edouard Mendy se sont accélérées dans les derniers jours et le gardien du Stade Rennais pourrait être officialisé dans la semaine.

Rennes demanderait environ 25 millions d’euros pour son gardien. Pour rappel, les Blues ont déjà dépensé plus de 200 millions d’euros lors de ce mercato. Un record devant Manchester City rapporte 90mn visité par wiwsport.

Automatiquement, la piste Areola à Rennes pourrait être proche de se réactiver. Le PSG ne compte plus sur son gardien prêté au Real Madrid la saison dernière comme en atteste la rénovation de contrat de Sergio Rico. Le transfert de Mendy à Chelsea pourrait donc faire les affaires des trois clubs qui joueraient aux dominos pour restructurer leurs cages la saison prochaine.

wiwsport.com