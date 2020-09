Directeur technique de l’écurie Rock Energie, Alioune Ndione ne voit pas comment Ama Baldé pourrait inquiéter Modou Lô dans un combat qui se cherche encore.

Et c’est sans mettre de gants, qu’il cogne sur la gestion de la lutte olympique au Sénégal. Dans les colonnes du journal L’Observateur, Alioune Dione confie que le staff de Modou Lo connait les faiblesses du lutteur de Pikine.

«Ama Baldé n’a ni la technique pour inquiéter Modou Lô. Modou Lô peut lutter avec n’importe quel adversaire sans être inquiété. Nous savon que Ama Baldé est un lutteur offensif, qui attaque tout de suite après le coup d’envoi. C’est le genre de lutteur qui attaque vite pour démoraliser l’adversaire, mais aussi pour ne pas lui laisser l’initiative. Parfois, c’est cela la stratégie des lutteurs offensifs pour ne pas montrer leurs faiblesses. Mais face à un lutteur aussi technique que Modou Lô, cela ne passe pas. Nous connaissons les faiblesses d’Ama Baldé, je ne vais pas les dévoiler dans la presse. Je garde ça et nous allons nous en servir pour le combat. Chaque lutteur a des points forts et des points faibles. On connaît Ama Baldé, mais on va l’étudier davantage pour bien le préparer ».

wiwsport.com