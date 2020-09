Le mandat du président Alioune Sarr, en place depuis 1994, expire le 31 octobre prochain. Après 26 ans de règne, il doit céder la place à un autre.

Avant la date butoir, le ministre des sports Matar Bâ est en train de travailler dans la plus grande discrétion pour lui trouver son remplaçant. Et Sunu Lamb tend le micro à Khadim Gadiaga. Le président de l’écurie Rock Énergie refuse de soutenir Tyson qui est cité comme faisant partie des candidats pouvant devenir le futur boss de la lutte.

Et pour cause il révèle : « Pour moi, c’est l’approche envers le monde de la lutte, qui lui manque. Tyson était toujours dans son coin. Et quand on abordait des points sur la lutte, on ne l’entendait pas. C’est un champion, mais il est toujours resté dans son coin. Bien vrai que parfois on le voit avec les lutteurs, lors de jours de deuils. S’il voulait le poste, il devait se rapprocher du monde de la lutte. Il n’a pas fait les efforts nécessaires, pour prétendre diriger le Cng de lutte. En tout cas, c’est mon avis ». précise Khadim Gadiaga de Rock Énergie.

Source: Lutte TV