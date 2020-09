Des complications seraient survenues dans le dossier de transfert de Kalidou Koulibaly. Selon le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, Manchester City ne voudrait pas discuter directement avec les dirigeants napolitains, en raison de l’avortement, à la dernière minute, des négociations pour la vente de Jorginho, en 2018. Cette décision sonne comme une fuite en avant des Citizens, face à l’entêtement du président napolitain de ne pas laisser partir le joueur en deçà de 80 millions d’euros.

Le dossier du transfert de Kalidou Koulibaly à Manchester City commence à prendre des relents d’abandon. Selon le président de Naples, les Citizens auraient rendu les choses compliquées dans cette affaire. Les vice-champions d’Angleterre auraient refusé de discuter directement avec le club partenopei, à cause du transfert avorté de Jorginho en 2018. Il y a deux ans, le milieu de terrain italien était proche de rejoindre l’Etihad. Au dernier moment, les dirigeants du Napoli ont fait volteface et ont préféré vendre le joueur à Chelsea, un des rivaux de City en Premier League.

‘’Un important journal anglais m’a écrit en me demandant : ‘Que se passe-t-il avec Koulibaly et Manchester City ?’ J’ai répondu que Manchester City disait qu’il ne pouvait pas nous parler directement à cause du problème avec Jorginho. Comment pouvons-nous alors procéder à une négociation sérieuse et sereine pour le transfert d’un joueur ?’’, confie le président de Naples.

Si les affirmations du président De Laurentiis sont vraies, cela pourrait alors mettre un sacré coup de frein dans le dossier de Kalidou Koulibaly. Pourtant, Manchester City semblait bien décidé à enrôler le défenseur central sénégalais. Les Skyblues, malgré la signature de Nathan Aké de Bournemouth pour 40 millions de livres sterling, envisagent toujours de renforcer leur axe central et avait fait de l’ancien Messin une de leurs cibles principales. ‘’La Gazzetta Dello Sport’’ avait même annoncé, il y a deux semaines, que les Citizens ont fait une nouvelle offre (après celle de 63 millions d’euros rejetée par Naples) à leurs homologues italiens de 70 millions d’euros et proposé au joueur un contrat de quatre ans, avec 10 millions d’euros par saison. A moins que City ne se résigne finalement à abandonner cette piste qui semble trop chère.

Espérant renflouer les caisses du club avec la vente de certains cadres, le président de Naples n’est pas disposé à laisser partir Koulibaly pour une offre inférieure à 80 millions d’euros.

Une aubaine pour le PSG

Si cela s’avère que Manchester City veuille se retirer des discussions avec Naples pour Kalidou Koulibaly, la roue pourrait tourner en faveur du Paris Saint-Germain. Les Parisiens, désireux de trouver un remplaçant à Thiago Sylva parti à Chelsea, seraient relancés dans ce dossier, croit savoir Le 10sport.com.

En début d’année, le club de la capitale, soulignait Footmercato.net, par l’intermédiaire de son directeur sportif Leonardo, avait indiqué à son représentant qu’il était prêt à proposer un salaire de 12 millions d’euros par an pour s’attacher les services du défenseur napolitain. Le champion de France pourrait donc passer à la vitesse supérieure et essayer de convaincre l’international sénégalais à rejoindre la capitale française.

Aurelio De Laurentiis a confirmé, jeudi dernier, que Kalidou Koulibaly (29 ans) a bel et bien un bon de sortie. Après la signature d’Allan à Everton, le président du club napolitain a fait savoir que le défenseur sénégalais et l’attaquant Arkadiusz Milik (26 ans, 35 matchs et 14 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) ‘’partiront tous les deux, si le marché le permet’’. ‘’Donc, si le marché permet à ces deux talentueux joueurs de partir, nous saurons comment les remplacer, sinon nous en parlerons l’année prochaine’’, a indiqué le dirigeant italien pour ‘’le Corriere dello Sport’’. Sur ce point, les Napolitains ont déjà une piste pour le remplaçant du Sénégalais. ‘’Nous travaillons à la signature de Sokratis Papastathopoulos d’Arsenal. Nous considérons cela comme une option’’, a confié De Laurentiis.

