Son nom est encore coché par un club de la Superlig. Après Fenerbahce qui n’a pas réussi à avoir en prêt la paire Todibo-Wague, l’ancien de joueur de KAS Eupen peut toujours espérer d’évoluer dans l’élite turque. Selon les médias turcs visités par wiwsport.com , son agent a proposé au club Besiktas de le recruter.

Les aigles noirs sont actuellement dans le projet de renforcer l’équipe qui va disputer la ligue des champions la saison prochaine. Le championnat turc démarre le 13 septembre prochain.

NEWS🇪🇸🇹🇷🇸🇳: Barcelona right-back Moussa Wague’s agent have offered the player to Besiktas.#Barca pic.twitter.com/VjwSkvcSd8

— Sqenf Foot (@SqenfFoot) September 6, 2020