Bien que l’Olympique de Marseille semble avoir un budget limité pour le recrutement d’un attaquant, le club phocéen n’aurait pas abandonné la piste menant à M’Baye Niang.

« On a bien parlé pour l’attaquant. Nous sommes ouverts à faire un investissement. Sur la question des ventes, l’économie des clubs, c’est comme l’économie familiales. On doit gérer notre budget (…) Pour l’attaquant, je n’aime pas parler publiquement du profil. Avec André, on veut faire un renfort pour l’équipe qui saura renforcer l’effectif. Il va y avoir de la concurrence pour Dario Benedetto, mais c’est le principe essentiel du sport ». Pablo Longoria l’a récemment assuré, l’OM souhaite investir sur un attaquant. Selon La Provence, le club phocéen serait en mesure d’investir entre 5 et 6M€ sur ce poste.

Une somme qui laisse peut d’options sur le marché des attaquants puisque le moindre avant-centre prolifique coûte une petite fortune. Toutefois, le club phocéen pourrait innover dans ce dossier. En effet, selon les informations de La Provence, l’OM envisagerait l’hypothèse d’un prêt avec option d’achat pour M’Baye Niang. Et pour cause, les Marseillais ne sont pas en mesure de répondre aux exigences du Stade Rennais qui réclame 25M€ dans ce dossier. Après Alvaro Gonzalez et Leonardo Balerdi, l’OM pourrait donc à nouveau utiliser cette méthode.

Le 10 Sport