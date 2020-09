La révélation est faite par la légende des Reds Robbie Fowler qui pense que le manager de Liverpool craint de perdre des joueurs durant ce mercato d’été.

Le nouveau patron de Barcelone , Ronald Koeman, souhaite signer Gini Wijnaldum, tandis que Sadio Mané est également lié à un déménagement au Camp Nou.

Fowler a déclaré dans le Mirror : « Liverpool n’a pas fait beaucoup d’affaires sur le marché des transferts cet été – mais j’imagine que Jurgen Klopp fermerait la fenêtre maintenant s’il le pouvait. Barcelone a de nouveau le viseur sur l’effectif de Liverpool. Et les médias en Espagne insiste sur le fait que le nouveau patron du Barca, Koeman veut signer Sadio Mané et Gini Wijnaldum vont envoyer un frisson dans la colonne vertébrale de chaque supporter de Liverpool » rapporte Tribalfootball.

« Luis Suarez et Philippe Coutinho n’ont pas pu résister au Camp Nou ces dernières années. Et même si le club catalan semble actuellement vaciller d’une crise à l’autre, le nom du FC Barcelone est toujours synonyme de gloire. Liverpool est l’un des plus grands clubs du football mondial. Mais Mane est du Sénégal. Quand il grandissait dans la ville de Sedhiou, il rêvait probablement de porter cette fameuse chemise bordeaux et bleue. Lorsque Wijnaldum jouait au football dans les rues de Rotterdam, il a sans aucun doute recréé le coup franc de Koeman à Wembley qui a remporté la Ligue des champions pour Barcelone en 1992. Les deux joueurs ont également travaillé avec le Néerlandais » ajoute t’il dans son argumentaire.

wiwsport.com