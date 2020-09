Le directeur sportif du PSG a parlé du secteur le plus en difficulté du club: le milieu de terrain. Une zone où la formation parisienne a beaucoup dépensé récemment pour trouver une solution au problème. N’empêche, la carence persiste !

Le technicien de 51 ans était invité dans l’émission Canal Football Club. Avec le départ de Thiago Silva, les observateurs voient Marquinhos – Kimpembe comme la future charnière centrale du club. Toutefois, le PSG est toujours actif dans le dossier Koulibaly mais aussi à la recherche d’un autre milieu de terrain. On annonce même Gana Gueye sur le départ à condition d’une bonne offre. De quoi voir flou sur les projets du club finaliste de la ligue des champions.

Leonardo ne confirme pas un départ ni une arrivée mais fait une déclaration qui écarterait Gueye du prochain système de jeu de Tuchel. « Marquinhos en 6 ? Il s’est habitué à jouer à ce poste. Tuchel aime bien l’utiliser comme ça. Gueye et Paredes ont été recrutés pour jouer 6 mais les choses ont changé » déclare t’il.

Gana Gueye connu pour ses qualités de milieu récupérateur pur et dur a été jugé « limité » lors de certains matchs où Tuchel a voulu le faire avancer. Si Marquinhos retourne en 6, l’ancien joueur de Everton pourrait ne plus bénéficier de temps de jeu avec Paredes et Verrati qui joue pleinement les autres rôles au milieu du terrain. Le prochain recrutement de Leonardo nous en dira plus…

wiwsport.com