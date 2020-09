L’ancien milieu de terrain de Manchester City et de Barcelone, Yaya Touré, s’est excusé pour une « blague inappropriée » qui lui a valu d’être exclu du match de charité Soccer Aid de ce week-end.

Le joueur de 37 ans a été invité à quitter l’hôtel de l’équipe après avoir publié du contenu sur un message de discussion de groupe qui a offensé les autres membres de l’équipe. Il a admis son erreur et regrette la publicité négative qui s’est détournée du jeu de collecte de fonds de dimanche pour l’organisme de bienfaisance pour enfants Unicef ​​à Old Trafford rapporte The Mirror

« Je voudrais m’excuser auprès de toutes les personnes impliquées dans Soccer Aid pour une blague inappropriée que je regrette profondément », a-t-il écrit sur Twitter.

« C’était censé être une blague, mais je manquais de considération pour les sentiments des autres participants. Cela étant dit, j’ai supprimé les blagues en quelques minutes et je me suis immédiatement excusé auprès de tous les membres du groupe. Nous nous réunissons pour une bonne cause et cela détourne l’objectif du jeu qui est de rassembler tout le monde pour aider les enfants du monde entier. C’est triste de voir une blague inappropriée que j’ai faite attirer l’attention qui devrait être entièrement consacrée à la beauté du jeu caritatif. Quelles que soient les circonstances, je veux assumer l’entière responsabilité. Je suis un homme adulte qui ne devrait pas être engagé dans de telles blagues. Je suis vraiment désolé pour mon erreur et je souhaite à tous le meilleur avec Soccer Aid dimanche pour sensibiliser et collecter des fonds pour des causes importantes » a t’il exprimé pour présenter ses excuses suite à cette maladresse.

Un porte-parole de Soccer Aid a déclaré au journal The Sun: « Un contenu inapproprié a été partagé dans un texte de groupe privé. Le message a été rapidement supprimé et des excuses complètes ont été présentées à tous. Soccer Aid for Unicef ​​a discuté de ce qui précède avec la personne impliquée et il a décidé de ne plus continuer à participer à l’événement de cette année. Bien que ce soit une erreur de jugement, on a estimé que le comportement ne correspondait pas aux valeurs de l’événement et à sa cause, et c’était la bonne chose pour lui de prendre du recul par rapport au match de cette année. » a t’il expliqué argumentant le renvoi de Yaya Touré.

Marié et père de trois enfants, l’ancien footballeur ivoirien n’a pas tardé à supprimer le message qu’il avait posté dans le groupe avant de s’excuser. Mais un certain nombre de ses coéquipiers de Soccer Aid ont été offensés et ITV a pris la décision de le retirer du spectacle. Le match lève des millions de livres pour l’Unicef ​​chaque année et se vante d’un mélange d’anciens professionnels et de célébrités.

wiwsport.com