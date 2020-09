La Covid-19 aura le mérite d’avoir dévoilé un peu plus le côté sombre du football sénégalais, notamment les difficultés financières que rencontrent le clubs et par ricochet, les joueurs professionnels de football. En outre, ces jeunes footballeurs font face à d’autres contraintes liées à l’inactivité due à l’interdiction des activités sportives depuis le début de la pandémie.

Sur le plan financier, ces pensionnaires de la Ligue Pro tirent le diable par la queue. Entre les contrats souvent peu avantageux et les salaires impayés, beaucoup ne s’en sortent plus. De plus, d’un point de vue contractuel, rares sont les joueurs qui signent sous l’assistance d’un agent sportif. La cause de beaucoup de mésaventures pour certains d’entre eux qui signent parfois des contrats léonins, voire abusifs.

Pour s’en sortir, ces professionnels sont désormais obligés de se lancer dans des activités économiques de circonstance. Vente en ligne, service de livraison thiak thiak, entre autres… Une reconversion forcée pour éviter le naufrage.

Malgré les subventions allouées aux clubs par la FSF, il semblerait que le problème financier auquel sont confrontées les structures sportives, persiste toujours. Un fait qui est très loin d’être nouveau… C’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont motivé la création d’un syndicat qui défend l’intérêt des joueurs. Dernièrement, le syndicat regroupant les entraîneurs de football du Sénégal, déplorait le fait que seuls 5 clubs sur les 28 de la Ligue professionnelle, payaient régulièrement les salaires actuellement.

Développer le football local sénégalais afin d’en faire un modèle sportif de référence dans la sous-région, c’est le souhait des pensionnaires de la Ligue Pro. Ces derniers rêvent d’un football véritablement Professionnel qui fasse vivre son homme. En attendant, la reprise du championnat qui est prévue au mois de janvier prochain, l’avenir de ces footballeurs est plus que jamais incertain…

