Ajansspor informe que que Galatasaray négocie pour baisser le salaire et le prix d’emprunt de Badou Ndiaye, qui a accepté les conditions et a procédé à une réduction significative de son salaire, à un total de 2 à 2,5 millions d’euros. Le joueur de 29 ans, qui a joué pour Aslan pendant deux saisons, a disputé 50 matchs officiels et joué 4 buts avec 9 passes décisives.