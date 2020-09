Il y’a 5 ans, Kalidou Koulibaly disait OUI au Sénégal. Un souvenir qu’il a partagé en ce 5 septembre 2020.

Le défenseur central a disputé son premier match avec les Lions le 5 septembre 2015 face à la Namibie pour le compte des éliminatoires de la CAN 2017. Le Sénégal avait pris le dessus (2-0) et Koulibaly était titulaire. Depuis, le joueur de 29 ans fait partie des joueurs les plus utilisés par Aliou Cissé. Récemment, l’entraîneur l’a désigné pour porter le brassard.

Ayant disputé des compétitions en petite catégorie avec la France notamment la coupe du monde U20, Koulibaly choisira finalement le Sénégal. Sur sa page Twitter, le Lion a partagé ce souvenir avec un petit message : « Il y a cinq ans, ma première en tant que Lion! Le frisson d’hier…la fierté d’aujourd’hui. Merci Sénégal »

2️⃣0️⃣1️⃣5️⃣ #OnThisDay 🇸🇳 Il y a cinq ans, ma première en tant que Lion! Le frisson d'hier…la fierté d'aujourd'hui. Merci Sénégal 💚 L’emozione di quel giorno…l’orgoglio di oggi 💛 Yesterday's thrill…today's pride ❤️#KK #liondelateranga 💪🏿 #NAMSEN 🌍 #NoToRacism ⚽️ pic.twitter.com/k9PNEDLOHh — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) September 5, 2020

