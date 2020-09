Yaya Touré-The Sun, acte II. Cible de plusieurs rumeurs infondées au sujet d’une double vie ou encore d’un enfant caché, toutes émises par le tabloïd, The Sun porte à nouveau de lourdes accusations à l’encontre de l’ancien joueur de Manchester City.

Le quotidien affirme en effet que l’Ivoirien aurait été écarté d’un match de charité organisé par l’Unicef, Soccer Aid, dimanche à Old Trafford suite à son comportement.

Et pour cause, le vainqueur de la CAN 2015 aurait publié sur le groupe Whatsapp de son équipe, Soccer Aid, une vidéo à caractère pornographique montrant une femme nue dans son bain. Le natif de Bouaké aurait ensuite posté un message proposant à ses coéquipiers de faire venir 19 prostituées pour passer du bon temps en marge du match. Cette attitude a heurté ses partenaires, et en particulier les femmes présentes dans l’équipe. Malgré ses excuses et la suppression de plusieurs messages, le mal était fait.

«Au petit-déjeuner vendredi matin, tout le monde ne parlait que de ça. Il n’y avait pas de rires et personne ne trouvait ça drôle du tout. Tout le monde s’est inscrit à Soccer Aid avec un seul but : collecter des fonds pour l’Unicef. Cela a jeté une ombre sur l’événement. On a ensuite dit à Touré cette après-midi que la meilleure chose à faire pour lui était ‘de s’en aller’», a expliqué une source interne anonyme citée par le tabloïd. Quatre ans après le premier scandale, on ose imaginer que The Sun a cette fois vérifié ses informations avant de publier des accusations aussi lourdes qui vont porter préjudice à la réputation de l’Ivoirien…

