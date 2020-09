Alors que le Stade Rennais doit affronter le Benfica Lisbonne ce samedi en amical, Mbaye Niang visiblement en instance de départ.

Un signe de plus concernant un départ de Mbaye Niang du côté de Rennes. Le Stade Rennais doit affronter samedi soir en amical le Benfica Lisbonne, mais l’attaquant sénégalais ne figure pas parmi les joueurs convoqués par Julien Stéphan, semble de plus en plus près de la sortie.

Et le tout sans véritable justification, ce qui accentue la probabilité d’un divorce entre le joueur et le club breton, informe le Telegramme.

Wiwsport.com