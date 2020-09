Plusieurs contrats chez les joueurs sénégalais se sont bouclés à la fin de la longue saison 2019-2020. Certains n’ont pas réussi à convaincre pour rester dans l’effectif et d’autres ont juste voulu voir ailleurs. Zoom sur quelques joueurs sénégalais qui sont actuellement sans club.

Papiss Demba Cissé

Il est sans doute l’agent libre le plus courtisé et le plus attendu sur ce mercato d’été. L’attaquant est sans club depuis le 4 août après une belle saison avec Alanyaspor où il termine deuxième meilleur buteur de la Super Lig avec 22 buts. Malgré une nouvelle offre du club, l’ancien joueur de Newcastle a préféré ne pas prolonger son contrat. Besiktas, Fenerbahce sont à ses trousses, le joueur a récemment fait un appel du pied à Anderlecht (https://wiwsport.com/2020/08/20/papiss-demba-cisse-revele-si-anderlecht-vient-frapper-a-ma-porte-je-suis-ouvert-oui/), un club saoudien serait aussi sur sa liste de prétendants. Un numéro 9 toujours en forme malgré ses 35 ans et qui voudrait encore jouer deux ans, la CAN 2022 en vue?

Dame Ndoye

Un autre attaquant, trentenaire qui est toujours efficace devant les buts. Avec le FC Copenhague. Malgré une grave blessure en avril passé, il a été décisif sur tous les tableaux cette saison écoulée envoyant même le club danois en Europa League. Son come-back dans l’effectif pour deux saisons a été bénéfique (218 matchs – 118 buts). A 35 ans, il décliné la proposition de prolongation du club et n’a pas fait d’annonce officielle sur une retraite ou pas. Son mercato navigue dans des eaux calmes.

Pape Ndiaye Souaré

Son contrat avec Troyes est épuisé depuis juillet passé où il a joué 17 matchs en Ligue 2. A 30 ans, le latéral gauche veut relancer sa carriére aprés un grave accident de voiture en 2016. A l’époque, il jouait à Crystal Palace et son retour n’a pas été de tout repos (8 matchs disputés de 2017-2019). Récemment le joueur parlait de son mercato ( https://wiwsport.com/2020/05/13/mercato-taniere-pape-ndiaye-souare-se-lache-si-je-renoue-avec-la-competition-je-retrouve-le-maillot-de-lequipe-nationale/ ). Jusqu’ici, aucune offre officielle à son sujet n’est connue.

Baye Oumar Niasse

Arrivé à Everton en 2016, l’attaquant n’a jamais su s’imposer dans l’effectif des Toffees. Sa meilleure prestation remonte à la saison 2017-2018 où il a inscrit 9 buts 3 passes décisives en 25 matchs. Preté à Hull City et Cardiff City, lors de la saison précédente il n’a joué que 5 matchs toutes compétitions confondues avec Everton avec 2 buts inscrits en EFL. Insuffisant pour le garder dans une équipe qui veut dégraisser, son contrat n’a pas été prolongé. En Turquie, le joueur agé de 30 ans a la cote. Si Denizlispor est en pourparler avec lui, Besiktas est interessé.

Abdoulaye Diallo

Son contrat avec Genclerbigli (Super Lig) est terminé depuis juin passé. Un choix porté sur le club turc aprés un retour de pret à Rennes qui n’a pas été impressionnant, seulement 17 matchs joués en deux saisons. Toutefois, sa derniére saison reste toujours dans le rouge coté stats. A Genclerbigli, il n’a joué que 5 matchs, 8 buts encaissés et 1 clean sheet. A 28 ans, il devra non seulement se trouver un club mais aussi renouer le plus vite avec les grandes prestations pour retrouver sa place en équipe nationale déja occupé par deux grands: Edouard Mendy et Alfred Gomis.

Naby Sarr

Le défenseur central de 27 ans est agent libre depuis aout passé. Transféré à Charlton depuis 2015, il a été preté à un club francais de troisieme division Red Star FC. Son retour en Championship n’a pas aidé son équipe à se maintenir. Malgré ses 31 matchs disputés la saison passée, 3 buts inscrits et 5 passes décisives, Charlton FC est relégué en League One.

Lamine Sané

Pour la troisieme fois de sa carriére, il se retrouve sans club. A 33 ans, le défenseur central a évolué la saison passée en premiére division néerlandaise en Eredevisie avec le FC Ultrecht avec seulement un match disputé.

Diafra Sakho

Arrivé à Rennes en provenance de West Ham en 2018, Diafra Sakho n’a pas réussi dans le club francais. En janvier passé, il résiliait son contrat avec Rennes( d’un commun accord) pour devenir agent libre aprés 2 buts en 15 matchs disputés. A 30 ans, l’attaquant s’est tourné vers le championnat suisse avec Neuchatel Xamax en juin. La fin de saison n’a pas été bonne, le club est relégué en deuxieme division.

wiwsport.com