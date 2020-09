Si Papiss Cissé ne parvient pas à obtenir les résultats des négociations avec Anderlecht, il se tournera vers l’offre de Besiktas.

Selon Sportx, le club turc maintient sont intérêt pour le deuxieme meilleur buteur du championnat. Besiktas espère trouver un consensus sur les termes du contrat, la direction des noir et blanc a offert un contrat de 1 plus 1 an au footballeur de 35 ans qui préfère conclure pour deux saisons avec une prime de signature.

Selon la meme source, Cissé a également rencontré Anderlecht, l’une des équipes de la Ligue belge en raison de son désir d’être proche de sa famille vivant à Manchester. Il examinera l’offre de Besiktas s’il ne peut pas prendre la décision qu’il souhaite dans les négociations avec le représentant belge.

wiwsport.com