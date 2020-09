La Fédération mauritanienne de Football a annoncé ce vendredi que les Mourabitounes affronteront les Lions de la Teranga dans le cadre d’un match amical.

Pour leur grande rentrée après presque un an d’interruption du à la pandémie du Covid 19, le Sénégal et la Mauritanie vont se mesurer. Le match aura lieu le 13 octobre, à Thiès, au Sénégal, précise le communiqué. Cette rencontre permettra aux vices champions d’Afrique de préparer la double confrontation contre la Guinée Bissau prévue en novembre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022.

#FFRIM 🔴 C’EST OFFICIEL‼️ Dans le cadre de la journée FIFA du mois d’octobre, nos Mourabitounes 🇲🇷 affronteront les Lions du Sénégal 🇸🇳 au stade Lat-Dior de Thiés. 🔥 🔥 @FsfOfficielle pic.twitter.com/Fy5IRdcaLW — FFRIM (@ffrim) September 4, 2020

