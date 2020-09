En discutant deux combats lors de la saison 2018-2019, le Roi des arènes est parvenu à encaisser quelque 400 millions de nos francs, si on cumule les cachets et les soutiens divers.

Quand on devient Roi des arènes au cours d’une saison, celle ci ne peut qu’être faste et inoubliable. Mais 2018 2019 a ceci de particulier qu’elle a vu Xaragne Lo disputer deux combats de haute facture et amasser une manne financière.

13 janvier 2019, au stade Leopold Sedar Sengnhor, Balla Gaye 2 dans un combat revanche très attendu du public et du Senegal. Comme cachet, le Roc des parcelles assainies avait eu cent millions de nos francs. Et, à l’occasion, Modou Lo avait fait ce qu’aucun autre lutteur n’a pu faire avant lui, en déplaçant en Espagne, un camp d’entrainement de plus de dix personnes, comprenant son staff et ses sparring parteners. En partie parce qu’il avait bénéficié d’un soutien d’un personnage public des Parcelles Assainies, qui avait casqué 50 millions pour accompagner son poulain. Avec les soutiens d’autres personnalités, des sportifs de haut niveau et ou des amis, Modou Lo n’avait pas eu moins de cent millions, au total. Xaragne avait alors, au bas mot, deux cent millions entrées d’argent.

Bien avant d’avoir affronté Balla Gaye 2, Modou Lo avait déjà contracté avec Moustapha Diop pour se mesurer à Eumeu Séne, alors Roi des arènes. Et pour convaincre le leader de Rock énergie de lutter pour lui, le prometteur avait sortir le chéquier pour lui payer 145 millions. En plus, même s’il n’a pas eu la même chance que contre Balla Gaye 2, Modou Lo a aussi encaissé, en terme de soutiens divers, environ 60 millions de Francs. Ce qui lui a encore fait 200 millions pour le combat contre Eumeu Sene.

En somme, donc l’actuel Roi des Arènes avait encaissé, en 2018-2019, pour l’ensemble de ses deux combats, au moins 400 millions de francs. Cerise sur le gâteau, il avait réussi à détrôner Eumeu Séné, après un KO fatal et mémorable.

wiwsport.com avec Record