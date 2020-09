Rien que ces dernières heures, Aurelio De Laurentiis expliquait les difficultés sur le transfert de Kalidou Koulibaly à Manchetser Ciy. Les citizens sont pourtant prêts à faire signer le défenseur international sénégalais. Manchester City soumette une nouvelle offre pour Kalidou Koulibaly la semaine prochaine.

Le journaliste de sky sport Gianluca Di Marzio rapporte que Manchester City aurait préparé une nouvelle offre à présenter à Aurelio De Laurentiis pour un montant total de 75 millions d’euros. Kalidou Koulibaly s’apprête à quitter la Serie A pour tenter une nouvelle aventure, probablement en Premier League. Les Citizens de Guardiola, qui visent depuis longtemps le défenseur sénégalais, seraient prêts en fait, pour présenter une nouvelle offre à De Laurentiis, dans le but d’acheter le joueur « .

Les négociations avancent entre les deux parties. Le club italien attend une offre satisfaisante pour laisser partir Kalidou Koulibaly. Le défenseur sénégalais est très convoité par les clubs européens. Il fait partie des meilleurs joueurs à sont poste.

Napoli expect Manchester City to submit a new bid for Kalidou Koulibaly on next week – around €75m add ons included. Talks still progressing [so slow because of no-direct contacts between the two clubs]. Napoli are waiting for the new official bid. 🔵 @DiMarzio #MCFC #ManCity

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2020