Ancienne gloire de la lutte sénégalais, Double Less a donné son avis sur l’avenir du CNG. Pour le père de Balla Gaye 2, Tyson peut diriger la lutte.

Double Less n’a pas voulu s’épancher sur le profil du futur président du CNG de lutte. L’ancienne gloire dit attendre le départ d’Alioune Sarr de la tête de l’instance dirigeante de la lutte sénégalaise, pour s’exprimer sur la question. «je n’a pas de profil pour moment. C’est prématuré d’en parler. Même si le mandat du président Alioune Sarr expire le 31 octobre prochain, il est toujours en poste. Après son départ, on pourra se prononcer sur la question. Le futur président doit essayer de combler les manquements, après le départ de l’actuelle équipe dirigeante. En tout cas, le président Alioune Sarr a hissé la lutte à un niveau acceptable. Et ça tout le monde peut le témoigner. Si le poste du président du CNG intéresse Tyson et que le ministre des Sports, Matar Ba, ait confiance en lui, pourquoi pas ? Ça peut être. Ce que je n’aime pas, c’est le tiraillement pour hériter d’un poste. Ça, je ne le veux pas ». soutient Double Less au journal sunulamb.

wiwsport.com