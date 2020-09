Le gardien rennais Édouard Mendy est en tête de la liste des cibles du club de Premier League, Chelsea. Kepa déçu cette saison est prêt à donner une rude compétition à toute nouvelle signature.

Kepa est prêt à prendre sa place dans le 11e de départ. Il souhaite rester au club et se battre pour garder sa place à Chelsea. Même si le club envisage apporter de nouveaux renforts dans la zone des gardiens de but. À l’été 2018, Kepa s’est engagé avec Chelsea pour 71,6 millions de livres sterling. Cela s’est produit après que Chelsea ait vendu Thibaut Courtois au Real Madrid.

Les fans et son entraîneurs l’ont critiqué lors de la défunte saison pour avoir commis quelques grosses erreurs. Chelsea est donc pressé de signer un nouveau gardien de but et c’est l’international sénégalais Édouard Mendy qui apparaît en tête de liste.

Mais selon les information de « The Telegraph », Kepa malgré la mauvaise campagne 2019/20, veut regagner la confiance de son entraîneur à Chelsea. Il comprend que sa saison n’était pas très bonne. Chelsea a déjà décidé de faire des renforts alors qu’ils se dirigent vers une nouvelle campagne.

Les Blues ont un mercato intéressant mais chargé avec l’arrivée de Ben Chilwell, Thiago Silva et Malang Sarr dans l’équipe. Kepa est donc prêt à relever les défis et espère pouvoir tirer le meilleur parti de sa carrière à Chelsea.

wiwsport.com