Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a fait part vendredi à l’APS de sa volonté de jouer un match amical international en octobre, en perspective de la double confrontation des Lions du Sénégal avec les Djurtus de la Guinée-Bissau en novembre prochain, pour les éliminatoires de la CAN 2022.

« Oui, nous envisageons sérieusement de jouer un match amical en octobre », a dit Cissé dans un entretien téléphonique avec l’APS, repris par wiwsport.com. Interrogé sur la rencontre amicale Sénégal-Mauritanie annoncée par certains médias, le technicien déclare ne pas en être au courant.

« Franchement, je ne peux ni confirmer ni infirmer », a-t-il confié à l’agence de presse sénégalaise, concernant un match à jouer contre la Mauritanie. L’équipe du Sénégal est, toutefois, l’objet de plusieurs sollicitations pour la fenêtre des matchs amicaux prévus en octobre prochain.

« Et nous ferons le nécessaire pour respecter cette date », a-t-il promis. Les Lions du Sénégal n’ont plus foulé les pelouses depuis les matchs contre le Congo (2-0) et l’Eswatini (4-1) en novembre dernier. Des médias ont annoncé un match amical entre le Sénégal et la Mauritanie, le 13 octobre prochain, au stade Lat-Dior de Thiès (70 km à l’est de Dakar).

Dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2022, le Sénégal jouera contre la Guinée-Bissau pour les troisième et quatrième journées. La Mauritanie, elle, fera face au Burundi en double confrontation, avec un match aller à Nouakchott.

