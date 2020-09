Qui succédera à Virgil Van Dijk, lauréat du prix de meilleur joueur de la Premier League, l’an passé? Rendez-vous ce jeudi pour connaitre la réponse. Mais en attendant les nominés seront dévoilés à partir de demain.

Auteur d’une belle saison Sadio Mané pourrait être en concurrence avec Jordan Henderson, Alexandrer Arnold ou encore Kévin De Bruyne qui seront aussi des favoris pour le titre de meilleur joueur. Pour rappel Henderson avait déjà été honoré par le syndicat des journalistes anglais à la fin de la saison.

🗣️ PFA Awards nominees announced tomorrow at 12pm!

Winners will be crowned on Tuesday 8th September, more details to follow!#PFAawards pic.twitter.com/zdkukX9c1b

— Professional Footballers' Association (@PFA) September 3, 2020