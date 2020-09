Babacar Khouma a signé un contrat de prêt d’un an et demi avec l’équipe du stade Bahcesehir Okulları après des examens médicaux réussis jeudi. Toutefois, Alanyaspor a également la possibilité de signer définitivement le joueur de 27 ans sous réserve de performances satisfaisantes de l’avant-centre.

Khouma, qui a déjà joué à la Fiorentina et à Lecce, a marqué 39 buts en 166 matches dans le championnat italien et réalisé 14 passes décisives. Il a récolté 5 buts et 3 passes décisives en 15 matches de la Coupe d’Italie, 8 buts et une passe decisive en Europa League sur 18 matches.

wiwsport.com