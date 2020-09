Le défenseur Baba Touré, né en France de parents sénégalais, a annoncé mardi avoir choisi de rebondir en Roumanie après avoir senti que sa carrière peinait à prendre la trajectoire souhaitée dans l’Hexagone.

« Oui, à 26 ans, je ne peux plus me contenter de jouer en D3 française si je veux atteindre mes objectifs de jouer en sélection du Sénégal », a expliqué le natif de Grenoble dans un entretien accordé à l’APS. Après être passé dans le club local de Grenoble Foot 38, Touré a joué à Sedan, Evian, dans la réserve d’AJ Auxerre, à Dunkerque et à Puy Foot 43.

« Avec mon agent, nous avons pris la décision d’aller à l’étranger, en Roumanie plus exactement, parce que nous avions une offre concrète d’un club qualifié pour la Ligue Europa », a expliqué le défenseur franco-sénégalais de 26 ans. A cet âge, il reconnaît que le temps lui est compté s’il veut atteindre son but de jouer en équipe nationale du Sénégal, « pour rendre fiers ses parents et ses cousins au Sénégal ».

« Mes parents en France seraient très fiers de me voir porter les couleurs du Sénégal et pour cela, je sais que la D3 française et la Ligue 2 française ne seront pas suffisantes au vu de la qualité des joueurs évoluant dans cette sélection », a reconnu le longiligne défenseur.

En débarquant au FC Botosani, 4-ème du championnat de Roumanie la saison dernière, Baba Touré veut se donner tous les moyens pour y arriver. « Mes différents entraîneurs m’ont souvent reproché mon manque d’agressivité et mon manque d’implication dans les tâches offensives pour marquer des buts », a-t-il relevé. « Je sais aussi que j’ai une marge de progression, d’où le départ vers l’étranger », a-t-il insisté, informant que le championnat de Roumanie 2020-2021 a joué ses deux premières journées. Même s’il n’a pas démarré avec le groupe à cause d’ »une petite gêne », il a promis de se donner « tous les moyens pour y arriver » et devenir « un autre Baba Touré en équipe nationale ». « J’ai appris de mes parents qu’un autre Baba Touré a fait les beaux jours du football sénégalais, je vais jouer ma partition pour y arriver moi aussi », a-t-il déclaré. Il affirme n’avoir pas eu la chance de connaître l’ancien joueur de la Jeanne d’Arc, décédé le 23 juillet 2016.

source: APS