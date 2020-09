Agent libre depuis juillet passé, Baye Oumar Niasse est à la recherche d’un club. L’ancien attaquant de Everton a la cote en Turquie, les négociations ont commencé avec Denizlispor.

Les deux parties se sont rencontrées rapporte Fanatik visité par wiwsport.com Baye Oumar Niass exige une rémunération annuelle de 1,5 million d’euros, une somme u’est en train de négocier la direction du club turc qui a terminé à la 14e place sur 16 clubs lors de la précédente saison.

L’entraîneur des Green Black , Robert Prosinecki, veut créer une ligne offensive forte et a également l’air favorable sur ce transfert rapporte notre source. L’attaquant de 30 ans a une expérience en Super League pour avoir joué à Akhisarspor lors de la saison 2013-2014, marquant 15 buts en 40 matches et réalisé 7 passes décisives. Il n’a pas connu le même succès en Angleterre où il a été transféré de la Russie.

A Everton pour 17,9 millions d’euros, il n’a pas pu se trouver une place dans l’effectif des Toffees. Niasse a joué en prêt à Cardiff lors de la saison 2016-2017 et à Hull City lors de la saison 2018-2019. De retour en prêt la saison dernière, il a disputé 5 matches dans des ligues et des coupes et a marqué 3 buts.

Les négociations se poursuivent alors que le nom du joueur formé à l’US Ouakam qui est par ailleurs annoncé avec insistance à Besiktas.

wiwsport.com