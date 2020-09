Rennes informe à Chelsea qu’il leur faudra 30 millions d’euros pour recruter Edouard Mendy cet été, informe dailymail.

L’entraîneur Lampard est impatient de voir de gardien de ut sénégalais dans son effectif. Il n’est pas convaincu par les prestations de Kepa qui n’a pas été capable de justifier les 72 millions d’euros investi sur lui le recruter il y’a deux ans.

Edouard Mendy a réussi 13 clean- sheets en 34 matches avec Rennes qu’il a rejoint il y’a un an. La possibilité de rivalité entre Mendy et Képa n’est pas exclut même si le gardien espagnol n’est plus assuré de garder sa place titulaire.

Willy Caballero, l’autre gardien des blues va rester dans le club mais Lampard est impatient de trouver une solution à long terme pour le secteur des gardiens de but, avec Edouard Mendy comme priorité.

wiwsport.com